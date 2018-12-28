Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Антимонопольний комітет не побачив зловживання монопольним становищем компанією Ахметова

Відповідно до рішення Антимонопольного комітету, компанія Ахметова не може зловживати монопольним становищем, оскільки ринок електроенергії в Україні наразі є зарегульованим
Антимонопольний комітет України вирішив, що компанія "ДТЕК" Ріната Ахметова, не зловживає монопольним становищем на ринку генерації електроенергії.
Антимонопольний комітет не побачив зловживання монопольним становищем компанією Ахметова Фото: з вільних джерел

Інформація про це міститься у висновку Антимонопольного комітету щодо розслідування проти компанії "ДТЕК", інформує Hromadske.

"Відповідне рішення ухвалили на підставі дослідження ситуації на ринку протягом 2015-2017 років. За цей період компанія ДТЕК не могла зловживати монопольним становищем. Можливо, після запровадження ринку електроенергії дане рішення буде переглянуте", - повідомила представниця Антимонопольного комітету.

Компанія "ДТЕК", як і державний Енергоатом, володіють певною ринковою владою, проте ці компанії на мають впливу на вартість електроенергії, адже ринок є регульованим і тариф визначається НКРЕКП, визнали в Антимонопольному комітеті.

Раніше, Антимонопольний комітет не визнав холдинг ДТЕК Рината Ахметова монополістом на ринку електроенергії і продовжив розгляд цієї справи.

Також, холдинг "ДТЕК" в січні-вересні 2018 року отримав показник EBITDA майже на чверть вищий, ніж роком раніше.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 12 2018 11:07
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України

Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.