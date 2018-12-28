Антимонопольний комітет не побачив зловживання монопольним становищем компанією Ахметова

Відповідно до рішення Антимонопольного комітету, компанія Ахметова не може зловживати монопольним становищем, оскільки ринок електроенергії в Україні наразі є зарегульованим

Антимонопольний комітет України вирішив, що компанія "ДТЕК" Ріната Ахметова, не зловживає монопольним становищем на ринку генерації електроенергії.

Інформація про це міститься у висновку Антимонопольного комітету щодо розслідування проти компанії "ДТЕК", інформує Hromadske.

"Відповідне рішення ухвалили на підставі дослідження ситуації на ринку протягом 2015-2017 років. За цей період компанія ДТЕК не могла зловживати монопольним становищем. Можливо, після запровадження ринку електроенергії дане рішення буде переглянуте", - повідомила представниця Антимонопольного комітету.

Компанія "ДТЕК", як і державний Енергоатом, володіють певною ринковою владою, проте ці компанії на мають впливу на вартість електроенергії, адже ринок є регульованим і тариф визначається НКРЕКП, визнали в Антимонопольному комітеті.