Антимонопольний комітет не побачив зловживання монопольним становищем компанією Ахметова
Інформація про це міститься у висновку Антимонопольного комітету щодо розслідування проти компанії "ДТЕК", інформує Hromadske.
"Відповідне рішення ухвалили на підставі дослідження ситуації на ринку протягом 2015-2017 років. За цей період компанія ДТЕК не могла зловживати монопольним становищем. Можливо, після запровадження ринку електроенергії дане рішення буде переглянуте", - повідомила представниця Антимонопольного комітету.
Компанія "ДТЕК", як і державний Енергоатом, володіють певною ринковою владою, проте ці компанії на мають впливу на вартість електроенергії, адже ринок є регульованим і тариф визначається НКРЕКП, визнали в Антимонопольному комітеті.
Раніше, Антимонопольний комітет не визнав холдинг ДТЕК Рината Ахметова монополістом на ринку електроенергії і продовжив розгляд цієї справи.
Також, холдинг "ДТЕК" в січні-вересні 2018 року отримав показник EBITDA майже на чверть вищий, ніж роком раніше.
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