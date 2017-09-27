Антитерористичні навчання у Вінниці припинили, - СБУ
Напередодні навчань управління СБУ у Вінницькій області поінформувало населення щодо проведення планових тренувань з 26 вересня представниками СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Збройних сил, прикордонників, інших регіональних суб’єктів боротьби з тероризмом, органів влади і самоврядування, загонів територіальної оборони.
"Антитерористичні навчання були включені до плану робіт управління СБУ у Вінницькій області на 2017 рік ще наприкінці минулого року", – повідомляє Служба безпеки України.
Проведення таких навчань передбачено чинним законодавством.
Лише у вересні подібні навчання пройшли у Миколаївській, Житомирській, Чернігівській, Харківській, Донецькій областях, уточнює Служба безпеки.
Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).
Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на складах боєприпасів Міноборони поблизу Калинівки Вінницької області всього залучено 691 людину і 149 одиниць техніки.
Територія загоряння на складах боєприпасів в районі Калинівки Вінницької області становить близько 10% від загальної площі арсеналу.
Про причини пожежі на складах боєприпасів у Калинівці на даний момент також говорити рано. Рятувальники проводять евакуацію жителів Калинівки. Місцеві жителі повідомляють, що в місті перебої з електропостачанням.
В'їзди в Калинівку перекриті, поліція забезпечує збереження майна від мародерів. Перекрито рух на трасі Вінниця-Київ та Житомир-Могилів-Подільський.
Окрім того, Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці.
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