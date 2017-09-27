Антитерористичні навчання у Вінниці припинили, - СБУ

Навчання припинені через вибухи в Калинівці

Антитерористичні навчання на об’єкті енергетики у Вінниці припинено у зв’язку з надзвичайною подією в регіоні.

Напередодні навчань управління СБУ у Вінницькій області поінформувало населення щодо проведення планових тренувань з 26 вересня представниками СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Збройних сил, прикордонників, інших регіональних суб’єктів боротьби з тероризмом, органів влади і самоврядування, загонів територіальної оборони.

"Антитерористичні навчання були включені до плану робіт управління СБУ у Вінницькій області на 2017 рік ще наприкінці минулого року", – повідомляє Служба безпеки України.

Проведення таких навчань передбачено чинним законодавством.

Лише у вересні подібні навчання пройшли у Миколаївській, Житомирській, Чернігівській, Харківській, Донецькій областях, уточнює Служба безпеки.