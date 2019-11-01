Apple випустить три нові моделі iPhone у 2019 році
Виробник iPhone також має намір представити нові функції камери смартфонів. Крім того, компанія вирішила зосередитися на рідкокристалічних (РК) дисплеях на тлі того, що й так не надто активні продажі iPhone XR ще скоротилися порівняно з останніми прогнозомами компанії, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела в компанії.
Apple планує продовжити випуск РК-моделі, оскільки пристрій уже кілька місяців перебуває у виробництві. Тим не менш, до 2020 року компанія повністю перейде на органічні світлодіоди (т. зв. OLED-дисплеї) для iPhone, таким чином повністю відмовившись від моделі LCD.
Нагадаємо, Apple випала з трійки найдорожчих компаній світу. Причина – уповільнення економіки країни в 2018 році і її торгові конфлікти з США.
У серпні 2018 року вартість Apple сягнула трильйона доларів.
Також, корпорація Apple Inc. останніми тижнями скоротила замовлення на виробництво усіх трьох новітніх моделей смартфонів (iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR) через низький попит.
9 січня компанія Apple знову заявила про скорочення виробництва останніх моделей своїх смартфонів iPhone.
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