Apple випустить три нові моделі iPhone у 2019 році

Apple Inc планує випустити три нові моделі iPhone в 2019 році, у тому числі одну з РК-екраном - на заміну моделі XR.

Виробник iPhone також має намір представити нові функції камери смартфонів. Крім того, компанія вирішила зосередитися на рідкокристалічних (РК) дисплеях на тлі того, що й так не надто активні продажі iPhone XR ще скоротилися порівняно з останніми прогнозомами компанії, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела в компанії.

Apple планує продовжити випуск РК-моделі, оскільки пристрій уже кілька місяців перебуває у виробництві. Тим не менш, до 2020 року компанія повністю перейде на органічні світлодіоди (т. зв. OLED-дисплеї) для iPhone, таким чином повністю відмовившись від моделі LCD.

Нагадаємо, Apple випала з трійки найдорожчих компаній світу. Причина – уповільнення економіки країни в 2018 році і її торгові конфлікти з США.

У серпні 2018 року вартість Apple сягнула трильйона доларів.

Також, корпорація Apple Inc. останніми тижнями скоротила замовлення на виробництво усіх трьох новітніх моделей смартфонів (iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR) через низький попит.

9 січня компанія Apple знову заявила про скорочення виробництва останніх моделей своїх смартфонів iPhone.