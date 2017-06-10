Арештоване майно екс-міністра Клименка передали Нацагентству, – Матіос

Прокуратура заморозила активи Клименка на загальну суму близько 20 мільйонів доларів

Арештоване майно екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименко передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних злочинів

Органи слідства наклали арешт на 154 об’єкта нерухомого майна в Україні, 22 транспортних засоби елітних, тисячу залізничних напіввагонів загальною вартістю 900 млн грн і корпоративні права юридичних осіб на суму понад 400 млн грн, - повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос на брифінгу у Києві 6 жовтня, інформує "Українська правда".

Крім того, військова прокуратура за міжнародно-правовим дорученням уряду князівства Ліхтенштейн заморозила активи Клименка та його оточення на загальну суму близько 20 мільйонів доларів США.

Матіос нагадав, що накладено арешт на кошти компанії-нерезидента України, кінцевим власником якої є Клименко.

"Активи, які зберігалися в банку "ЮНІСОН", який належить однойменній групі компаній, арештували – і фактично заблокували в Україні 5 мільйонів доларів США", – уточнив він і дорікнув, що департамент Сергія Горбатюка не заблокував ці активи.

Матіос повідомив: "Сьогодні на підставі рішення судді від 28 вересня Головна військова прокуратура… передає для управління і подальшого розпорядження перелік майна, яке арештовано й перебуває в Україні. Це 154 об’єкти нерухомого майна".

В тому числі, це квартири в елітних житлових комплексах у Печерському районі Києва, недобудовані і добудовані маєтки в Козині – аж 17 штук.

Також це майно охоронної структури "Скіф", яка, за словами Матіоса, чинила протидію розслідуванню – зокрема, намагалася стежити за слідчими і суддями, а також використовувала "в сліпу" представників громадських організацій.

"І нарешті я можу порадувати підозрюваного Клименка, що цілісний майновий комплекс База мисливства і спортивно-любительської ловлі риби загальною площею 3000 кв м за адресою Київська область, Переяслав-Хмельницький район, урочище Біле озеро, де Клименко тримав ведмедів і тигрів, так само передаються до управління Національного агентства" – додав Матіос.

Головний військовий прокурор також повідомив, що перереєстрація майна Клименка на державу відбувається вже другий день поспіль.

А керівник Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами Антон Янчук зазначив, що це фактично перший випадок передачі їм майна, але агентство готове.

Зазначимо, що у справі щодо злочинної організації податківців часів міністра доходів і зборів Олександра Клименка вже було арештовано майна на 90 млн грн.

Головна військова прокуратура разом із Національною поліцією провела 183 обшуки в приміщеннях, які належать Клименку.

Згодом, в офісному центрі "Гулівер" заблокували майно Клименка на суму $12 млрд.