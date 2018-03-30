Арештоване майно неплатників аліментів виставили на онлайн-аукціоні
У системі електронних торгів OpenMarket (Держпідприємство "СЕТАМ" Міністерства юстиції України) з’явилися лоти, заарештовані через заборгованість із виплати аліментів, пише "Громадське".
Зокрема серед лотів на продаж виставили автомобіль MAZDA 3, половину чотирикімнатної квартири у Львові; земельну ділянку у Львівській області, майже половину трикімнатної квартири у Черкасах.
"Щодо автомобіля MAZDA 3, там борг за виконавчим провадженням склав понад 86 тис. грн. Аліментник не платив своїм чотирьом дітям з 2015 року. А так всі лоти за гарною ціною і нас чекають активні торги", - зазначив генеральний директор ДП "СЕТАМ" OpenMarket Віктор Вишньов.
Він порадив не накопичувати борги за аліментами.
"Тепер це просто невигідно, адже механізм арешту й продажу працюватиме невідворотно" - додав Вишньов.
Нагадаємо, за кілька тижнів дії закону про посилення відповідальності за несплату аліментів, кількість оголошених у розшук людей зросла з 6 до 8 тисяч осіб.
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