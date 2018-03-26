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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Ар'єв висловлюється за закриття Росспівробітництва в Україні

Політик назвав Росспівробітництво "ФСБшним"
Голова постійної делегації українського парламенту в ПАРЄ Володимир Ар'єв (фракція "Блок Петра Порошенка") пропонує припинити діяльність Російського центру науки та культури (Росспівробітництво) в Україні замість того, щоб висилати з країни російських дипломатів.
Ар Володимир Ар'єв. Фото: telekritika.ua

"Україні наразі варто не висилати російських дипломатів, оскільки крім консулів тут майже нікого немає, а нарешті припинити діяльність ФСБшного Росспівробітництва, замаскованого під російський "Культурний центр". Сенсу та користі буде точно більше", - написав Ар'єв у Facebook.

Нагадаємо, що в Києві молодики із шевронами "С14", "Традиція і порядок" та "Правий сектор" зайшли в будівлю представництва російського Федерального агентства у справах СНД, відомого як "Росспівробітництво", на Подолі та розмалювали всередині стіни.

Тоді на вулиці Сагайдачного 25 Б "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського розтрощили будівлі "Сбербанку", "Альфа банку" і "Росспівробітницва". За інформацією поліції, ніхто не постраждав, нікого не затримували.

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26 03 2018 16:16
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