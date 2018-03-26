Ар'єв висловлюється за закриття Росспівробітництва в Україні
"Україні наразі варто не висилати російських дипломатів, оскільки крім консулів тут майже нікого немає, а нарешті припинити діяльність ФСБшного Росспівробітництва, замаскованого під російський "Культурний центр". Сенсу та користі буде точно більше", - написав Ар'єв у Facebook.
Нагадаємо, що в Києві молодики із шевронами "С14", "Традиція і порядок" та "Правий сектор" зайшли в будівлю представництва російського Федерального агентства у справах СНД, відомого як "Росспівробітництво", на Подолі та розмалювали всередині стіни.
Тоді на вулиці Сагайдачного 25 Б "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського розтрощили будівлі "Сбербанку", "Альфа банку" і "Росспівробітницва". За інформацією поліції, ніхто не постраждав, нікого не затримували.
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