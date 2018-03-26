Ар'єв висловлюється за закриття Росспівробітництва в Україні Політик назвав Росспівробітництво "ФСБшним"

Голова постійної делегації українського парламенту в ПАРЄ Володимир Ар'єв (фракція "Блок Петра Порошенка") пропонує припинити діяльність Російського центру науки та культури (Росспівробітництво) в Україні замість того, щоб висилати з країни російських дипломатів.

Володимир Ар'єв. Фото: telekritika.ua

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