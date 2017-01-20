Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Армія Сенегалу призупинила наступ в Гамбії

Військові очікують на політичне врегулювання конфлікту
У ніч на 20 січня наступ армії Сенегала в Гамбії було зупинено, військові вирішили дати "останній шанс" на політичне врегулювання конфлікту.
Армія Сенегалу призупинила наступ в Гамбії Ях'я Джамме Фото: Reuters

Про це повідомляє DW.

Раніше повідомлялося, що підрозділи армії Сенегалу увійшли на територію Гамбії. Мета операції під назвою Відновлення демократії - примусити колишнього президента країни Ях'ю Джамме поступитися владою Адамі Барроу, обраному новим главою держави.

Про участь у військовій операції заявили також Нігерія і Гана. У загальній складності в операції беруть участь близько семи тисяч військових з країн Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС).

Пізніше 19 січня військові Сенегала заявили, що почали наносити удари в Гамбії. Про які саме удари і цілі, не уточнювалося.

Раніше в той же день Барроу був приведений до присяги на території посольства Гамбії в столиці Сенегала - Дакарі.

Нагадаємо, президент Гамбії Ях'я Джамме відмовився залишати свою посаду опівночі за Грінвічем (02:00 за Києвом), коли минув термін його повноважень.

Дозвіл на вторгнення в Гамбію владі Сенегалу видало Економічне співтовариство країн Західної Африки (ЕКОВАС), яке в грудні підтримало на виборах президента Гамбії Адама Берроу. Адам Берроу зараз перебуває в Сенегалі.

Нігерія також повідомила, що в разі потреби підтримає сенегальські сухопутні війська у їхньому вторгненні в Гамбію.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 01 2017 06:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Любимая мишень Портнова

Любимая мишень Портнова

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat