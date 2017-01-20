Армія Сенегалу призупинила наступ в Гамбії

У ніч на 20 січня наступ армії Сенегала в Гамбії було зупинено, військові вирішили дати "останній шанс" на політичне врегулювання конфлікту.

Про це повідомляє DW.

Раніше повідомлялося, що підрозділи армії Сенегалу увійшли на територію Гамбії. Мета операції під назвою Відновлення демократії - примусити колишнього президента країни Ях'ю Джамме поступитися владою Адамі Барроу, обраному новим главою держави.

Про участь у військовій операції заявили також Нігерія і Гана. У загальній складності в операції беруть участь близько семи тисяч військових з країн Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС).

Пізніше 19 січня військові Сенегала заявили, що почали наносити удари в Гамбії. Про які саме удари і цілі, не уточнювалося.

Раніше в той же день Барроу був приведений до присяги на території посольства Гамбії в столиці Сенегала - Дакарі.

Нагадаємо, президент Гамбії Ях'я Джамме відмовився залишати свою посаду опівночі за Грінвічем (02:00 за Києвом), коли минув термін його повноважень.

Дозвіл на вторгнення в Гамбію владі Сенегалу видало Економічне співтовариство країн Західної Африки (ЕКОВАС), яке в грудні підтримало на виборах президента Гамбії Адама Берроу. Адам Берроу зараз перебуває в Сенегалі.

Нігерія також повідомила, що в разі потреби підтримає сенегальські сухопутні війська у їхньому вторгненні в Гамбію.