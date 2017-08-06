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Аваков нагородив Окуєву новим пістолетом, а Осмаєва - годинником

Міністр пообіцяв, що "щодо негідника, який зазіхав життя Окуєвої та Осмаєва, буде ще багато цікавого представлено"
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вручив пістолет Glock-43 добровольцю АТО Аміні Окуєвій, а спеціальний годинник подарував її пораненому під час замаху чоловікові Адаму Осмаєву.
Аваков нагородив Окуєву новим пістолетом, а Осмаєва - годинником Фото: facebook.com/arsen.avakov

"Друзі приїхали в МВС випити чашечку чаю в товариському колі, і обговорити нашу спільну антипутінську антитерористичну справу. Був радий нагородити бійця поліцейського добробату Аміну, замість старенького ПМ (заклинило на 4-му пострілі) - новеньким Glock-43. Вважатимемо, від всіх нас, хто переживав і підтримував Адама і Аміну", - написав Аваков на своїй Facebook-сторінці.

"Адаму вручив спеціальний годинник (спеціально для російських ЗМІ повідомляю - годинник з вбудованим лазером і будильником з мелодійним рінгтоном про Путіна, популярного серед українських любителів хорового співу)", - додав він.

Міністр також пообіцяв, що "щодо негідника, який зазіхав життя Окуєвої та Осмаєва, буде ще багато цікавого представлено...".

Нагадаємо, 1 червня у перестрілці в Києві постраждав Адам Асмаєв, якого підозрювали в організації замаху на Путіна. Нападник був поранений його дружиною Аміною Окуєвою.

Стан командира батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва, на якого 1 червня 2017 року в Києві було здійснено замах, покращився.

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08 06 2017 21:36
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