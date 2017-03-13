Аваков розповів про хід розслідування вбивства Шеремета

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підкреслює, що правоохоронні органи активно працюють над розслідуванням справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, але подробиць не повідомив.

"Правда в тому, що це дуже складна справа, дуже серйозно підготовлений злочин, і тут ми всю інформацію не розкриваємо", - цитує главу МВС Інтерфакс-Україна.

Слідство ведеться в закритому режимі, підкреслив він.

"Є ще деяка кількість нюансів і версій, які потребують того, щоб провести перевірку в закритому режимі. Коли ви побачите, що ми прийняли рішення опублікувати фотороботи, це буде означати, що ми вийшли на іншу фазу. Поки цієї фази немає, вважайте, що ми в активній роботі", - пояснив Він.

Раніше голова Національної поліції Сергій Князєв підтвердив, що слідство в рамках справи про вбивство журналіста Шеремета запросило дозвіл на доступ до телефонних переговорів бійців полку Азов.

Передбачається, що вони можуть бути причетні до цієї справи.

Раніше повідомляли, що слідство встановило інформацію про можливих причетних осіб до вбивства журналіста Павла Шеремета, а також осіб, які можуть бути свідками.

Зазначимо, що заступник голови Національної поліції Олександр Вакуленко розповів під час брифінгу, що слідство визначило пріоритетну версію вбивства журналіста Павла Шеремета.

Нагадаємо, що 20 липня вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, якої в машині не було.