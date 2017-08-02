Нацполіція показала відео з ймовірними вбивцями журналіста Шеремета, - ВІДЕО
На прес-конференції в Києві міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зазначив, що в ході вивчення відеодоказів слідчі звернули увагу на атипову поведінку цих людей, можливо, хтось із них і закладав вибуховий пристрій.
Після цього журналістам продемонстрували відео з камер спостереження, де проживав убитий журналіст.
При цьому начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко сказав що повідомлення про підозру поки нікому не вручено.
"Якщо ми говоримо про процесуальний статус підозрюваних, то на сьогоднішній момент жодна особа не отримала процесуального документа про підозру. Ми над цим працюємо", - сказав Вакуленко.
"Особи, які обґрунтовано підозрюються: у нас є цілісне розуміння замовників, виконавців, спільників, але це не є предметом того, що можна поки озвучити", - додав Вакуленко.
Раніше заступник голови Національної поліції Олександр Вакуленко розповів під час брифінгу, що слідство визначило пріоритетну версію вбивства журналіста Павла Шеремета.
Нагадаємо, що 20 липня вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, якої в машині не було.
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