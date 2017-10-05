Аваков звільнив керівництво Нацполіції Дніпра
"Вранці підписаний наказ про звільнення з посад: начальника управління поліції Дніпровської області генерала Репешко; начальника міського управління поліції Дніпра полковника Бідило; відповідних заступників щодо забезпечення громадської безпеки", - повідомив Аваков у Facebook.
Він уточнив, що призначено службове розслідування за тим, що сталося - для подальшого вивчення дій поліцейських.
"У Дніпро направлено комісію на чолі з головою ДВБ Нацполіціі Ковалем", - повідомив Аваков.
За його даними, створена спеціальна слідча група і спрямована в Дніпро - для розслідування дій цивільних осіб і їх координаторів в рамках порушених кримінальних проваджень.
Він пообіцяв публічно оприлюднити результати розслідувань.
"Сподіваюся цей урок поліцією Дніпра буде засвоєний. Як, сподіваюсь, засвоять його і політики. Зробимо висновки - будемо сильніші!" - додав міністр Аваков.
Нагадаємо, 9 травня, в Дніпрі сталася сутичка. На підході до пам'ятника Слави учасники АТО зажадали від організатора ходи "Опоблоку" нардепа Олександра Вілкула відмовитися від партійної символіки. З колони вискочили молоді люди спортивної зовнішності, зав'язалася бійка. Поліцейські застосували кийки, намагаючись прокласти шлях активістам "Опоблоку". Кілька АТОшників були побиті.
Зокрема, від рук співробітників поліції постраждав ветеран російсько-української війни Денис Буштрук, який раніше отримав контузію на фронті.
За словами очевидців, після побиття поліцією 21 чоловік звернувся за медичною допомогою, з них 11 мають серйозні тілесні ушкодження. Два ветерана АТО госпіталізовані.
10 травня генеральний прокурор України Юрій Луценко проінформував про ідентифікацію та затримання 8 тітушок, що напали на учасників АТО у Дніпрі у вівторок, 9 травня, під час заходів, приурочених до Дня перемоги.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану