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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Аваков звільнив керівництво Нацполіції Дніпра

Призначено службове розслідування за тим, що сталося - для подальшого вивчення дій поліцейських
Сьогодні вранці міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про звільнення з посади начальника управління поліції Дніпровської області генерала Ігоря Репешко.
Аваков звільнив керівництво Нацполіції Дніпра Арсен Аваков. Фото: unian.net

"Вранці підписаний наказ про звільнення з посад: начальника управління поліції Дніпровської області генерала Репешко; начальника міського управління поліції Дніпра полковника Бідило; відповідних заступників щодо забезпечення громадської безпеки", - повідомив Аваков у Facebook.

Він уточнив, що призначено службове розслідування за тим, що сталося - для подальшого вивчення дій поліцейських.

"У Дніпро направлено комісію на чолі з головою ДВБ Нацполіціі Ковалем", - повідомив Аваков.

За його даними, створена спеціальна слідча група і спрямована в Дніпро - для розслідування дій цивільних осіб і їх координаторів в рамках порушених кримінальних проваджень.

Він пообіцяв публічно оприлюднити результати розслідувань.

"Сподіваюся цей урок поліцією Дніпра буде засвоєний. Як, сподіваюсь, засвоять його і політики. Зробимо висновки - будемо сильніші!" - додав міністр Аваков.

Нагадаємо, 9 травня, в Дніпрі сталася сутичка. На підході до пам'ятника Слави учасники АТО зажадали від організатора ходи "Опоблоку" нардепа Олександра Вілкула відмовитися від партійної символіки. З колони вискочили молоді люди спортивної зовнішності, зав'язалася бійка. Поліцейські застосували кийки, намагаючись прокласти шлях активістам "Опоблоку". Кілька АТОшників були побиті.

Зокрема,  від рук співробітників поліції постраждав ветеран російсько-української війни Денис Буштрук, який раніше отримав контузію на фронті.

За словами очевидців, після побиття поліцією 21 чоловік звернувся за медичною допомогою, з них 11 мають серйозні тілесні ушкодження. Два ветерана АТО госпіталізовані.

10 травня генеральний прокурор України Юрій Луценко проінформував про ідентифікацію та затримання 8 тітушок, що напали на учасників АТО у Дніпрі у вівторок, 9 травня, під час заходів, приурочених до Дня перемоги.

 

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