Аваков звільнив керівництво Нацполіції Дніпра

Призначено службове розслідування за тим, що сталося - для подальшого вивчення дій поліцейських

Сьогодні вранці міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про звільнення з посади начальника управління поліції Дніпровської області генерала Ігоря Репешко.

"Вранці підписаний наказ про звільнення з посад: начальника управління поліції Дніпровської області генерала Репешко; начальника міського управління поліції Дніпра полковника Бідило; відповідних заступників щодо забезпечення громадської безпеки", - повідомив Аваков у Facebook.

Він уточнив, що призначено службове розслідування за тим, що сталося - для подальшого вивчення дій поліцейських.

"У Дніпро направлено комісію на чолі з головою ДВБ Нацполіціі Ковалем", - повідомив Аваков.

За його даними, створена спеціальна слідча група і спрямована в Дніпро - для розслідування дій цивільних осіб і їх координаторів в рамках порушених кримінальних проваджень.

Він пообіцяв публічно оприлюднити результати розслідувань.

"Сподіваюся цей урок поліцією Дніпра буде засвоєний. Як, сподіваюсь, засвоять його і політики. Зробимо висновки - будемо сильніші!" - додав міністр Аваков.