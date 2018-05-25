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Австралія і Нідерланди звинуватили Росію в катастрофі MH17

"Ми вимагаємо від Росії взяти на себе відповідальність"
Влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили Росію в катастрофі рейсу MH17, який був збитий ракетою "Бук" над територією України в 2014 році.
Австралія і Нідерланди звинуватили Росію в катастрофі MH17 Фото: freemalaysiatoday.com

Про це йдеться на сайті уряду Нідерландів.

Заява міністра закордонних справ Нідерландів Стефа Блоку з'явилося на наступний день після публікації результатів розслідування Міжнародної слідчої групи.

"Ми вимагаємо від Росії взяти на себе відповідальність і повністю співпрацювати у встановленні правди і справедливості для жертв польоту MH17 і їх родичів", - заявив дипломат. Він повідомив, що країни планують звернутися до Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, Boeing-777, що здійснював рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, було збито над територією Донецької області 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, які були на борту, загинули.

У травні 2018 року Міжнародна слідча група звинуватила у збитті літака російських військовослужбовців.

Президент України Петро Порошенко прокоментував висновки Міжнародної слідчої групи.

Родичі загиблих пасажирів рейсу МН17 написали відкритого листа росіянам, в якому зазначили, що попри спокусу відповісти Росії ненавистю, вони відокремлюють простих росіян від відповідальних осіб "тієї системи управління, яка призвела до атаки на MH17" і впевнені, що найголовнішим є "відновлення гуманізму і єдності людства".

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25 05 2018 11:55
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