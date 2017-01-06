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Австрійця, який воював на Донбасі за бойовиків відпустили

В прокуратурі зазначили, що початкові підозри недостатньо суворі
Австрійця, підозрюваного у скоєнні воєнних злочинів на Донбасі, звільнили з-під варти.
Австрійця, який воював на Донбасі за бойовиків відпустили

Розслідування стосовно 25-річного австрійця, якого звинувачують в участі у бойових діях проти проросійських сепаратистів, лишається відкритим, однак чоловік отримав свободу пересування.

"Початкові підозри щодо звинуваченого лишаються, однак вони не настільки суворі, щоб тримати його під вартою", - повідомили в прокуратурі міста Вінер-Нойштадт, повідомляє Reuters.

В прокуратурі повідомили, що допитали підозрюваного у середу і він заперечив свою вину.

Зазначимо, вочра польська влада передала Австрії її громадянина Беньяміна Ф., якого підозрюють у скоєнні військових злочинів на території України.

Розшукуваний австрійською владою 25-річний чоловік був затриманий Прикордонною службою Польщі в кінці квітня при спробі перетнути польсько-український кордон в Дорохуську.

25-річний чоловік був оголошений в розшук за підозрою в участі в збройному конфлікті на сході України. За даними слідства, він вбивав поранених і полонених в якості члена однієї з протиборчих груп.

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01 06 2017 16:59
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