Австрійця, який воював на Донбасі за бойовиків відпустили
Розслідування стосовно 25-річного австрійця, якого звинувачують в участі у бойових діях проти проросійських сепаратистів, лишається відкритим, однак чоловік отримав свободу пересування.
"Початкові підозри щодо звинуваченого лишаються, однак вони не настільки суворі, щоб тримати його під вартою", - повідомили в прокуратурі міста Вінер-Нойштадт, повідомляє Reuters.
В прокуратурі повідомили, що допитали підозрюваного у середу і він заперечив свою вину.
Зазначимо, вочра польська влада передала Австрії її громадянина Беньяміна Ф., якого підозрюють у скоєнні військових злочинів на території України.
Розшукуваний австрійською владою 25-річний чоловік був затриманий Прикордонною службою Польщі в кінці квітня при спробі перетнути польсько-український кордон в Дорохуську.
25-річний чоловік був оголошений в розшук за підозрою в участі в збройному конфлікті на сході України. За даними слідства, він вбивав поранених і полонених в якості члена однієї з протиборчих груп.
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