"Автомайдан" навідався до голови Одеського адмінсуду, якого спіймали п'яним за кермом
Про це 25 березня повідомили в Одеському осередку ВО "Автомайдан".
"Одеські автомайданівці провідали голову Одеського окружного адмінсуду Олега Глуханчука... Живе Олег Васильович на березі моря у чотириповерховому "садовому або дачному будиночку", як зазначено в його е-декларації. Але насправді даний маєток Глуханчука важко назвати "садовим будинком", – зазначили активісти.
Фото: facebook.com/AutomaidanOdesa.ua
Фото: facebook.com/AutomaidanOdesa.ua
Фото: facebook.com/AutomaidanOdesa.ua
Згідно з повідомленням, учасники акції "залишили "хворому" апельсинів разом із повісткою до суду, який має відбутися 28 березня у справі щодо водіння авто у нетверезому стані".
Фото: facebook.com/AutomaidanOdesa.ua
Нагадаємо, в суботу, 12 лютого, в Одесі поліція зупинила голову Одеського окружного адмінсуду Олега Глуханчука, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, складено протокол.
Олега Глуханчука підозрюють у приховуванні будинку площею 450 квадратних метрів.
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