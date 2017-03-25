"Автомайдан" навідався до голови Одеського адмінсуду, якого спіймали п'яним за кермом

Активісти "Автомайдану" провели акцію під маєтком глави Одеського окружного адмінсуду Олега Глуханчука.

Про це 25 березня повідомили в Одеському осередку ВО "Автомайдан".

"Одеські автомайданівці провідали голову Одеського окружного адмінсуду Олега Глуханчука... Живе Олег Васильович на березі моря у чотириповерховому "садовому або дачному будиночку", як зазначено в його е-декларації. Але насправді даний маєток Глуханчука важко назвати "садовим будинком", – зазначили активісти.



Фото: facebook.com/AutomaidanOdesa.ua



Фото: facebook.com/AutomaidanOdesa.ua



Фото: facebook.com/AutomaidanOdesa.ua

Згідно з повідомленням, учасники акції "залишили "хворому" апельсинів разом із повісткою до суду, який має відбутися 28 березня у справі щодо водіння авто у нетверезому стані".



Фото: facebook.com/AutomaidanOdesa.ua

Нагадаємо, в суботу, 12 лютого, в Одесі поліція зупинила голову Одеського окружного адмінсуду Олега Глуханчука, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, складено протокол.

Олега Глуханчука підозрюють у приховуванні будинку площею 450 квадратних метрів.