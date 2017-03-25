Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Автомайдан" навідався до голови Одеського адмінсуду, якого спіймали п'яним за кермом

Учасники акції залишили "хворому" апельсинів разом із повісткою до суду
Активісти "Автомайдану" провели акцію під маєтком глави Одеського окружного адмінсуду Олега Глуханчука.
"Автомайдан" навідався до голови Одеського адмінсуду, якого спіймали п Фото: facebook.com/AutomaidanOdesa.ua

Про це 25 березня повідомили в Одеському осередку ВО "Автомайдан".

"Одеські автомайданівці провідали голову Одеського окружного адмінсуду Олега Глуханчука... Живе Олег Васильович на березі моря у чотириповерховому "садовому або дачному будиночку", як зазначено в його е-декларації. Але насправді даний маєток Глуханчука важко назвати "садовим будинком", – зазначили активісти.


Фото: facebook.com/AutomaidanOdesa.ua


Фото: facebook.com/AutomaidanOdesa.ua


Фото: facebook.com/AutomaidanOdesa.ua

Згідно з повідомленням, учасники акції "залишили "хворому" апельсинів разом із повісткою до суду, який має відбутися 28 березня у справі щодо водіння авто у нетверезому стані".


Фото: facebook.com/AutomaidanOdesa.ua

Нагадаємо, в суботу, 12 лютого, в Одесі поліція зупинила голову Одеського окружного адмінсуду Олега Глуханчука, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, складено протокол.

Олега Глуханчука підозрюють у приховуванні будинку площею 450 квадратних метрів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 03 2017 20:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.