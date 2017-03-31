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Балаклію очистили від вибухонебезпечних предметів, - ФОТО

У зоні НС зосереджено угруповання сил загальною чисельністю понад 1 тис. осіб і 125 одиниць техніки
Територію міста Балаклія та прилеглих населених пунктів, які входили в зону надзвичайної ситуації, очистили від вибухонебезпечних предметів.
Балаклію очистили від вибухонебезпечних предметів, - ФОТО Фото: dsns.gov.ua

"Станом на 07:00 31 березня пожеж на території м. Балаклія та прилеглих населених пунктів унаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано", - повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

У ДержНС повідомили, що організовано проведення роз'яснювальної роботи з місцевим населенням щодо правил поведінки у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів.

Фото: dsns.gov.ua

Всього від початку робіт вилучено 3 тис. 101 вибухонебезпечних предметів.

Зараз також триває нетехнічне обстеження території, прилеглої до Балаклії, в радіусі 10 км і розмінування сільськогосподарських угідь.

Фото: dsns.gov.ua

Енергопостачання Балаклії та прилеглих населених пунктів відновлено. Також завершується відновлення газопостачання, залишилося підключити 770 абонентів.

У зоні НС зараз зосереджено угрупування сил загальною чисельністю 1 тис. 80 осіб і 125 одиниць техніки.

Фото: dsns.gov.ua

Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.

За попередніми підрахунками, збиток від вибухів і пожеж на артилерійських складах у Балаклії Харківської області склав близько 220 млн гривень.

Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що пожежа на складі ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії Харківської області знищила 70% боєприпасів. Окрім того, міністр зазначив, що на належну охорону складів боєприпасів необхідно близько 5 млрд гривень.

 

 

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31 03 2017 10:04
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