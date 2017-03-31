Балаклію очистили від вибухонебезпечних предметів, - ФОТО

"Станом на 07:00 31 березня пожеж на території м. Балаклія та прилеглих населених пунктів унаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано", - повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

У ДержНС повідомили, що організовано проведення роз'яснювальної роботи з місцевим населенням щодо правил поведінки у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів.

Фото: dsns.gov.ua

Всього від початку робіт вилучено 3 тис. 101 вибухонебезпечних предметів.

Зараз також триває нетехнічне обстеження території, прилеглої до Балаклії, в радіусі 10 км і розмінування сільськогосподарських угідь.

Фото: dsns.gov.ua

Енергопостачання Балаклії та прилеглих населених пунктів відновлено. Також завершується відновлення газопостачання, залишилося підключити 770 абонентів.

У зоні НС зараз зосереджено угрупування сил загальною чисельністю 1 тис. 80 осіб і 125 одиниць техніки.

Фото: dsns.gov.ua

Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.

За попередніми підрахунками, збиток від вибухів і пожеж на артилерійських складах у Балаклії Харківської області склав близько 220 млн гривень.