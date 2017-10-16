Балкер Conquistador протаранив причал в Одеській області

Були пошкоджені облицювальні плити причалу, зміщена швартова тумба і вигнуті анкерні тяги

Балкер Conquistador завдовжки 300 метрів під прапором Мальти врізався у причал №8 морського порту "Южний" в Одеській області.

"11 жовтня в морському порту "Южний" під час постановки судно зачепило причал №8", – йдеться в повідомленні на сайті Адміністрації морських портів.

Були пошкоджені облицювальні плити причалу, зміщена швартова тумба і вигнуті анкерні тяги.

До середи наступного тижня планують розрахувати остаточний кошторис усіх робіт, необхідних для усунення ушкоджень. Вартість ремонтних робіт, за попередніми даними, становитиме близько $50 тис. Ремонт займе 2,5 місяці.

"Також додатково були проведені водолазні обстежування: шпунтова стінка причалу, а також надводна та підводна частини причалу не ушкоджені та знаходяться у задовільному для експлуатації стані", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в миколаївському порту "Ольвія" впали два портальні крани.

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