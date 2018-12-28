Банківський сектор наростив прибуток в 11 разів, - НБУ
"20 млрд грн! Саме такий результат роботи банківської системи за 11 місяців цього року. У минулому році цей показник був у 11 разів менше. Ми вже десь говорили, що сектор цього року отримає прибуток, що може стати рекордним за понад десятиліття. І головне - справжнім", - повідомила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.
Вона зазначила, що у 2019 році прибутковість сектору залишиться високою. Хоча високі відсоткові ставки і будуть тиснути на доходи банків.
"Звичайно, рік ще не закінчився, ще можливі різні коригування, в тому числі витрати на формування резервів, але зростання процентного прибутку майже на 20%, комісійного на 25%, свідчить про те, що банківський сектор хоч і поступово, але впевнено відновлюється", - написала заступниця голови НБУ.
"Наприкінці року ми продовжуємо працювати над важливими для сектору рішеннями. Зокрема, з нового року вводимо новий інструмент в структурі капіталу банків – "вічний" субординований борг. Звучить звичайно трохи відлякуюче, але повірте – це дієвий і випробуваний іншими країнами інструмент, який дозволить збільшити капіталізацію, а значить і стабільність банківського сектору", - наголосила Рожкова.
Нагадаємо, міжнародні резерви України зросли до 20,7 млрд доларів після надходження в четвер 349,3 млн євро кредиту Deutsche Bank під гарантію Світового банку (СБ).
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