Барна написав заяву в ГПУ на мітингарів

У ній Барна вказує невідомі заблокували йому вихід з будівлі, штовхалися, викрикували образливі слова

Народний депутат з фракції БПП Олег Барна написав заяву до прокуратури через інцидент під Верховною Радою за його участі.

Текст заяви на ім'я генпрокурора Юрія Луценка отримала "Українська правда".



Фото: pravda.com.ua

У ній Барна вказує, що о 18.20 середи невідомі заблокували йому вихід з будівлі, штовхалися, викрикували образливі слова та погрожували розправою.

За його словами мітингарі вимагали, щоб він повернувся до Верховної Ради.

Нагадаємо, що ввечері 17 жовтня під Радою побили народного депутата Олега Барну. У нардепа під правим оком залишився великий синець.