Барна написав заяву в ГПУ на мітингарів
Текст заяви на ім'я генпрокурора Юрія Луценка отримала "Українська правда".
Фото: pravda.com.ua
У ній Барна вказує, що о 18.20 середи невідомі заблокували йому вихід з будівлі, штовхалися, викрикували образливі слова та погрожували розправою.
За його словами мітингарі вимагали, щоб він повернувся до Верховної Ради.
Нагадаємо, що ввечері 17 жовтня під Радою побили народного депутата Олега Барну. У нардепа під правим оком залишився великий синець.
Сам народний обранець вважає, що вчорашній напад на нього під Верховною Радою здійснював "проплачений натовп, який по команді "фас" робив свою справу".
Варто додати, що Печерське управління поліції Києва веде досудове розслідування стосовно конфлікту, що стався під Верховною Радою між мітингувальниками та народним депутатом з БПП Олегом Барною.
Відзначимо, що учасники мітингу на підтримку політичної реформи закидали яйцями народного депутата від БПП Олексія Гончаренка, коли він намагався пройти до Верховної Ради.
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