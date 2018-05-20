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Берлусконі отримав у спадок від колишньої співробітниці кабміну € 3 млн

"На знак подяки за роки спільної роботи"
Берлусконі отримав у спадок від екс-співробітниці генерального секретаріату урядового палацу Кіджі € 3 млн.
Берлусконі отримав у спадок від колишньої співробітниці кабміну € 3 млн Фото: reporterus.com

Жінка померла у віці 88 років 20 днів тому, але про її заповіт стало відомо в суботу, 19 травня, наголошується в повідомлені.

Адвокат не назвав її повне ім'я, а лише згадав її як міс Анна C. Він також зазначив, що вона народилася в центральній Італії в місті Л'Акуїла. Жінка була одруженою та бездітною.

В своєму заповіті вона написала, що працювала з Берлусконі, коли він обіймав посаду в уряді. Як сказано в документі, жінка прийняла рішення передати все своє майно Берлусконі "на знак подяки за роки спільної роботи", сказано в документі.

Нагадаємо, суд у Мілані реабілітував італійського політика Сільвіо Берлусконі, засудженого за податкові злочини у 2013 році.

В Італії у 2018 році можуть відбутися позачергові вибори до парламенту, якщо рух "П'ять зірок" і націоналістична "Ліга Півночі", які пройшли в парламент разом з партією "Вперед, Італія!" Берлусконі, не сформують коаліційний уряд.

81-річний політик і медіамагнат, Берлусконі чотири рази з 1994 року обіймав посаду прем'єр-міністра Італії (останній раз він пішов у відставку у 2011 році). Він кілька разів піддавався кримінальному переслідуванню (зокрема, за зв'язок з неповнолітньою танцівницею). У 90-ті роки його звинувачували у зв'язках з мафією.

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20 05 2018 12:20
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