Бездомний, який виносив постраждалих зі стадіону в Манчестері, отримав статус "героя", житло і гроші
Замість того, щоб бігти геть, почувши вибух, він кинувся допомагати постраждалим. Про свій подвиг Джонс розповів в інтерв'ю телеканалу ITV News.
"Там було багато бездомних, які залишилися і допомогли. Коли бачиш закривавлених дітей, не можна залишатися осторонь. Якби втік, то не зміг би далі жити з цим", - заявив Джонс.
Це інтерв'ю надзвичайно зворушило співвласника лондонського футбольного клубу "Вест Хем" Девіда Саллівана і його сина, Дейва-молодшого, які вирішили, в свою чергу, допомогти бездомному - знайти його і оплатити оренду житла на півроку.
За допомогою журналістів власник футбольного клубу знайшов Джонса за декілька годин, дав грошей на оплату житла, а також купив їжу і одяг. Інший заможний мешканець міста Манчестер взяв бездомного на роботу, запропонувавши місце в належній йому компанії, а користувачі соцмереж організували краудфандінг і зібрали для Джонса в цілому 85 тис. дол.
Нагадаємо, що 22 людини померли і щонайменше 59 осіб отримали поранення від вибуху, який стався наприкінці концерту співачки Аріани Гранде в англійському Манчестері в понеділок.
Вибух на стадіоні стався після того, як концерт закінчився і був спрямований на людей, які виходили.
Терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за вибух на стадіоні Manchester Arena у Великій Британії.
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