Бездомний, який виносив постраждалих зі стадіону в Манчестері, отримав статус "героя", житло і гроші

Стівен Джонс, бездомний, який ночував на вулиці біля стадіону Манчестер Арена, де стався теракт, що забрав життя 22 осіб, став героєм дня.

Замість того, щоб бігти геть, почувши вибух, він кинувся допомагати постраждалим. Про свій подвиг Джонс розповів в інтерв'ю телеканалу ITV News.

"Там було багато бездомних, які залишилися і допомогли. Коли бачиш закривавлених дітей, не можна залишатися осторонь. Якби втік, то не зміг би далі жити з цим", - заявив Джонс.

Це інтерв'ю надзвичайно зворушило співвласника лондонського футбольного клубу "Вест Хем" Девіда Саллівана і його сина, Дейва-молодшого, які вирішили, в свою чергу, допомогти бездомному - знайти його і оплатити оренду житла на півроку.

За допомогою журналістів власник футбольного клубу знайшов Джонса за декілька годин, дав грошей на оплату житла, а також купив їжу і одяг. Інший заможний мешканець міста Манчестер взяв бездомного на роботу, запропонувавши місце в належній йому компанії, а користувачі соцмереж організували краудфандінг і зібрали для Джонса в цілому 85 тис. дол.

Нагадаємо, що 22 людини померли і щонайменше 59 осіб отримали поранення від вибуху, який стався наприкінці концерту співачки Аріани Гранде в англійському Манчестері в понеділок.

Вибух на стадіоні стався після того, як концерт закінчився і був спрямований на людей, які виходили.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за вибух на стадіоні Manchester Arena у Великій Британії.