Білорусь отримала від Росії кредит на $700 млн

Кредит розрахований на 10 років

На рахунки Мінфіну Білорусі надійшов наданий РФ кредит в обсязі 700 млн доларів.

"У розвиток домовленостей про надання Республіці Білорусь в 2017 році державного фінансового кредиту РФ, досягнутих на рівні глав держав Білорусі та Росії, підписано Угоду між урядом Республіки Білорусь і урядом РФ про надання уряду Республіки Білорусь державного фінансового кредиту на термін 10 років на суму 700 млн доларів США в еквіваленті", - йдеться в повідомленні на сайті міністерства фінансів Білорусі.

15 вересня 2017 року кошти державного фінансового кредиту РФ в повному обсязі зараховані на рахунок міністерства фінансів.

За умовами угоди, білоруська сторона отримає кредит в російських рублях, але облік заборгованості буде вестися в доларах США.

Нагадаємо, що Росія та Білорусь у четвер, 14 вересня, розпочали спільні військові навчання "Запад-2017", які триватимуть до 20 вересня вздовж східного флангу НАТО.

У білоруському Міноборони запевняють, що росіяни виведуть свої війська з території Білорусі до 30 вересня.