Білорусь подала до суду на Росію у зв'язку з нафтогазовою суперечкою

Лукашенко зазначив, що Білорусь може обійтися без російської нафти, хоча це і буде важко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ подав до суду у зв'язку зі скороченням поставок російської нафти

"Суперечка йшла виключно по газу. Вони почали в порушення всіх домовленостей різати нафту. Ми звернулися, звичайно, до суду. Судовий розгляд буде", - зазначив Лукашенко на зустрічі з представниками громадськості, білоруських і зарубіжних ЗМІ, повідомляє БелТА.

При цьому він підкреслив, що Білорусь і Росія - дві найближчі країни, і такі конфлікти не повинні мати місце.

У той же час, він зазначив, що Білорусь може обійтися без російської нафти, хоча це і буде важко.

"Без російської нафти ми обійдемося. Нам буде дуже важко...Але свобода, незалежність не оцінюється ніякими грошима...Це незрівнянно, якщо на одній чаші незалежність, а на іншій - російська, іранська, азербайджанська або американська нафта...Білорусь все одно знайде вихід...Цього в Росії, на жаль, не розуміють", - цитує його слова видання.

Нагадаємо, у січня президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив замістити скорочені поставки російської нафти альтернативними варіантами.

У жовтні минулого року Лукашенко заявив, що перед урядом Білорусі стоїть завдання з пошуку альтернативи російській нафти і вже ведуться переговори з Іраном.

Раніше білоруський президент Олександр Лукашенко пригрозив скоротити участь Білорусі в спільних з Росією інтеграційних проектах, звинувативши Москву в тиску.