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Білорусь просить роз'яснень про посилення правил в'їзду для іноземців в Україну

У Білорусі чекають роз'яснень про нові правила при в'їзді в Україну
Міністерство закордонних справ Білорусі відстежує рішення України з питань в'їзду іноземців.
Білорусь просить роз Фото: pravda.com.ua

Про це заявив прес-секретар МЗС Дмитро Мірончік.

"Ми відстежуємо дискусію і прийняті українською стороною рішення з питань в'їзду іноземців", - цитує дипломата Інтерфакс-Україна.

Прес-секретар МЗС уточнив, що "наразі офіційно українські партнери нам ні про що не повідомляли".

Він вказав про плановий характер таких рішень. За його словами, нинішні домовленості про безвізові поїздки передбачають, що Київ попередить про зміни при в'їзді-виїзді для іноземців завчасно.

За його словами, з опублікованих в ЗМІ повідомлень випливає, що державним органам України відводяться 2-3-місячні терміни на вироблення відповідних механізмів.

"Чекаємо офіційного повідомлення і, за необхідності, будемо обговорювати з українською стороною питання, щоб уникнути виникнення проблем у громадян двох країн при перетині нашого спільного кордону", - сказав він.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони Про посилення контролю за в'їздом в Україну, виїздом з України іноземців та осіб без громадянства... Зокрема, документ спрямований на введення біометричного контролю для російських громадян. Про громадян інших країн поки не повідомляється.

Як повідомлялося раніше, РНБО ініціювало введення біометричного контролю для іноземців при перетині державного кордону України.

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01 09 2017 20:25
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