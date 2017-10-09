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Біля Красногорівки загинув боєць ЗСУ

Ще один отримав поранення
За минулу добу російсько-окупаційні угруповання 41 раз відкривали вогонь по позиціях української армії.
Біля Красногорівки загинув боєць ЗСУ Фото: АFР

Незаконні збройні формування продовжили обстріли позицій сил АТО на Приморському та Донецькому напрямках, повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Так, з 18 години бойовики 6 разів відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по опорних пунктах поблизу Авдіївки. З цієї ж зброї російські найманці декілька разів били по околицях Зайцевого. Близько 22 години застосували 82-міліметровий міномет на підступах до шахти Бутівка.

На Маріупольському напрямку з великокаліберних кулеметів бойовики обстрілювали українські укріплення біля Лебединського, Водяного, Гнутового, Павлополя та Березового. Гранатомети застосовували поблизу Талаківки і Богданівки.

О 22 годині внаслідок обстрілу позицій сил АТО з міномету калібру 82 міліметри неподалік Красногорівки, один український військовий загинув, ще один отримав поранення.

Нагадаємо, станом на ранок суботи, протягом доби п'ятеро військовослужбовців України отримали поранення, всього зафіксували 35 ворожих обстрілів.

За підрахунками Генштабу, наразі на окупованих територіях Донбасу перебуває близько 6 тисяч російських військовослужбовців та до 40 тисяч бойовиків.

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10 09 2017 10:26
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