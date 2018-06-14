У Москві поліція затримала британського ЛГБТ-активіста

"Путін ніяк не перешкоджає катуванню геїв у Чечні"

Російські правоохоронці затримали біля Красної площі у Москві британського ЛГБТ-активіста Пітера Тетчелла.

Тетчелл вийшов до Кремля із плакатом, на якому написано: "Путін ніяк не перешкоджає катуванню геїв у Чечні", - повідомив журналіст The Guardian Шон Уокер у Twitter.

Confirmed. Peter has been detained by Moscow Police and taken to Tverskaya Police Station. #RainbowRussians and #WorldCup2018 Pls RT support for Peter and call for @BorisJohnson and the @FCO to act now. pic.twitter.com/TXJqdGlIZQ — Peter Tatchell (@PeterTatchell) 14 июня 2018 г.

Після цього до активіста підійшли співробітники поліції і попросили пройти з ними. Розмову опублікував у Twitter кореспондент AFP Тео Мерц.

Officer tells Tatchell he faces arrest - tells him to look up the relevant law online. Unusually civil pic.twitter.com/DtTW0n35rX — Theo Merz (@theo_merz) 14 июня 2018 г.

Нагадаємо, що тридцять п'ять депутатів Європейського парламенту підписали лист до влади України із закликом підтримати запланований на 17 червня Марш рівності в Києві.