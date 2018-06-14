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У Москві поліція затримала британського ЛГБТ-активіста

"Путін ніяк не перешкоджає катуванню геїв у Чечні"
Російські правоохоронці затримали біля Красної площі у Москві британського ЛГБТ-активіста Пітера Тетчелла.
У Москві поліція затримала британського ЛГБТ-активіста Фото: twitter.com/PeterTatchell

Тетчелл вийшов до Кремля із плакатом, на якому написано: "Путін ніяк не перешкоджає катуванню геїв у Чечні", -  повідомив журналіст The Guardian Шон Уокер у Twitter.

Після цього до активіста підійшли співробітники поліції і попросили пройти з ними. Розмову опублікував у Twitter кореспондент AFP Тео Мерц.

 

Нагадаємо, що тридцять п'ять депутатів Європейського парламенту підписали лист до влади України із закликом підтримати запланований на 17 червня Марш рівності в Києві.

 

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14 06 2018 17:34
ТЕГИ: Росія, ЛГБТ
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