У Москві поліція затримала британського ЛГБТ-активіста

Тетчелл вийшов до Кремля із плакатом, на якому написано: "Путін ніяк не перешкоджає катуванню геїв у Чечні", - повідомив журналіст The Guardian Шон Уокер у Twitter.

Confirmed. Peter has been detained by Moscow Police and taken to Tverskaya Police Station. #RainbowRussians and #WorldCup2018 Pls RT support for Peter and call for @BorisJohnson and the @FCO to act now. pic.twitter.com/TXJqdGlIZQ