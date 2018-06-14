У Москві поліція затримала британського ЛГБТ-активіста
Тетчелл вийшов до Кремля із плакатом, на якому написано: "Путін ніяк не перешкоджає катуванню геїв у Чечні", - повідомив журналіст The Guardian Шон Уокер у Twitter.
Confirmed. Peter has been detained by Moscow Police and taken to Tverskaya Police Station. #RainbowRussians and #WorldCup2018 Pls RT support for Peter and call for @BorisJohnson and the @FCO to act now. pic.twitter.com/TXJqdGlIZQ— Peter Tatchell (@PeterTatchell) 14 июня 2018 г.
Після цього до активіста підійшли співробітники поліції і попросили пройти з ними. Розмову опублікував у Twitter кореспондент AFP Тео Мерц.
Officer tells Tatchell he faces arrest - tells him to look up the relevant law online. Unusually civil pic.twitter.com/DtTW0n35rX— Theo Merz (@theo_merz) 14 июня 2018 г.
Нагадаємо, що тридцять п'ять депутатів Європейського парламенту підписали лист до влади України із закликом підтримати запланований на 17 червня Марш рівності в Києві.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Друге дихання, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Друге дихання, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"