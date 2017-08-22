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Біля російського Сочі пронісся смерч, - ВІДЕО

Метеорологи пояснюють, що часті появи смерчів обумовлені перепадами температури та потужним вітром
На фото та відео, які поширюють очевидці в соцмережах, можна побачити величезний стовп, який піднімається з моря в декількох кілометрах від берега.
Біля російського Сочі пронісся смерч, - ВІДЕО Фото: @simvolini

Цього літа смерчі в море біля берегів Сочі з'являються досить часто.

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22 08 2017 16:35
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