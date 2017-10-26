Біля Шпіцбергена впав російський вертоліт

На борту перебувають вісім осіб

Біля Шпіцбергена впав у море російський вертоліт.

Про це повідомляє Норвезька рятувальна служба. На борту перебувають 8 осіб, пише "Медуза".

Інформації про долю людей, що знаходилися на борту, поки немає.

Вертоліт летів з селища Піраміда в Баренцбург і впав в море в 2-3 кілометрах від пункту призначення.

Про зникнення вертольота стало відомо о 15:35 за місцевим часом (16:35 за Києвом). Через десять хвилин була підтверджена інформація про його аварії.

Інші джерела про подію поки не повідомляють. Кому належить вертоліт і з якою метою виконував рейс також невідомо.

Нагадаємо, у центральній частині Кенії гелікоптер з журналістами на борту впав до озера Накуру, п'ятеро осіб загинули.