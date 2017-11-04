Білий дім каже, що Росія допомагає Асаду приховати хімічну атаку
Про це йшлося під час брифінгу високопоставлених представників Білого дому, повідомляє The New York Times.
Чиновник, який інформував журналістів на умовах анонімності, заявив, що Росія захищає сирійський уряд, свого союзника всупереч звинуваченням США в тому, що в провінції Ідліб був застосований хімічний газ. Москва заявляє, що для цього немає ніяких доказів.
Представники США заявили, що Росія часто намагається заплутати і посіяти сумніви в міжнародному співтоваристві, представляючи взаємовиключні версії подій.
Чиновники кажуть, що з огляду на історію тісної співпраці між сирійськими і російськими військовими, Москва повинна відповісти за напад. Представники Пентагону заявили, що російські військові були на сирійській.
Нагадаємо, щонайменше 100 людей загинули під час авіаудару в сирійській провінції Ідліб.
Сирійські військові заперечують використання зарину і стверджують, що газ розпилили члени опозиційного угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", пов'язаного з "Аль-Каїдою". За версією російських військових, сирійська авіація завдала удару по великому складу боєприпасів, де зберігалася зброя.
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У Москві і Дамаску відкинули всі звинувачення в застосуванні хімзброї. Так, російська влада наполягає, що всю хімзброю, що знаходилася в Сирії, було раніше знищено під контролем міжнародних спостерігачів.
Американська авіація в якості відповіді завдала ракетних ударів по військовій базі сирійських сил, знищивши частину урядової авіації. Президент Росії Володимир Путін назвав подію актом агресії проти суверенної держави. Західні країни, а також Туреччина, навпаки, привітали удар.
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