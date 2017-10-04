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Велика Британія буде вимагати від країн Великої сімки ввести нові санкції проти РФ, - The Times

Ввести нові санкції проти РФ запропонує керівник МЗС Великобританії Борис Джонсон
Відоме видання The Times повідомляє, що на найближчій зустрічі міністрів внутрішніх справ Великої сімки в Італії буде запропоновано ввести нові антиросійські санкції.
Велика Британія буде вимагати від країн Великої сімки ввести нові санкції проти РФ, - The Times Борис Джонсон. Фото: topnews.in

Повідомляється, що ввести антиросійські санкції після хіматаки в Сирії запропонує глава МЗС Великобританії Борис Джонсон.

Він вважає, що санкції будуть діяти доти, доки Кремль буде підтримувати президента Сирії Башара Асада, передає Інтерфакс-Україна.

"Міністр закордонних справ Борис Джонсон буде вимагати від західних країн "дуже жорстких санкцій у вигляді покарання" за хімічну атаку на контрольованій повстанцями території... Документ із санкціями підготовлений до засідання глав МЗС G7, яке пройде в провінції Лукка, Італія", - повідомляють журналісти The Times.

Раніше лідер республіканської більшості в Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що не виключає введення нових санкцій проти РФ, якщо в пропозиції буде двопартійна підтримка.

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В ніч на 7 квітня збройні сили США випустили більше 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

Росія, в свою чергу, вирішила призупинити дію укладеного з Вашингтоном меморандуму про запобігання інцидентів і забезпеченні безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.

Нагадаємо, як стало відомо, держсекретар США Рекс Тіллерсон під час офіційного візиту до Росії не зустрічатиметься з президентом РФ Володимиром Путіним.

Тіллерсон розкритикував бездіяльність Росії після хімічної атаки, яку здійснили урядові війська Сирії.

У спільному командному центрі, створеному силами Росії, Ірану і союзних збройних формувань, що підтримують президента Сирії Башара Асада, заявили, що відтепер вони реагуватимуть на будь-яку нову агресію, а також підвищать рівень підтримки свого союзника.

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