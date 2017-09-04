Росія та Іран пообіцяли зміцнити підтримку Асада

У спільному командному центрі, створеному силами Росії, Ірану і союзних збройних формувань, що підтримують президента Сирії Башара Асада, заявили, що відтепер вони реагуватимуть на будь-яку нову агресію, а також підвищать рівень підтримки свого союзника.

"Те, що Америка проявила агресію в Сирії, є перетином "червоної лінії". Тепер ми будемо реагувати силою на будь-якого агресора чи будь-яке порушення "червоних ліній", хто б це не був, і Америка знає нашу здатність добре реагувати", - цитує інформагентство Reuters текст заяви спільного командного центра.

Нагадаємо, що у вівторок вранці місто Хан-Шейхун на північному заході Сирії піддалося бомбардуванню. Сирійські правозахисники повідомили, що авіаналіт здійснили літаки сирійської армії або російської авіації.

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В ніч на 7 квітня збройні сили США випустили більше 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

Росія, в свою чергу, вирішила призупинити дію укладеного з Вашингтоном меморандуму про запобігання інцидентів і забезпеченні безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.