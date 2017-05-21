Bitcoin уперше подорожчав до двох тисяч доларів
Про це повідомляє Coindesk.
На час написання новини вартість одного біткоіна становила $2052 (найвище значення за добу – $2,092.54).
За останні два дні курс криптовалюти виріс більш ніж на $100. Зростання курсу відбувається на тлі підвищеного інтересу інвесторів до криптовалюти та визнання біткоіни законними фінансовими інструментами в Японії.
"Ми ніколи не бачили такого пожвавлення в торгівлі біткоінами, як в останні кілька місяців. З січня ми зафіксували зростання кількості активних трейдерів на 600% і почали обробляти на 640% більше транзакцій, ніж лише чотири місяці тому", – йдеться в заяві біржі Poloniex.
Нагадаємо, біткоіни – найпопулярніша криптовалюта, що забезпечує можливість проведення анонімних платежів, і виключає строгий контроль з боку третіх осіб.
Під час торгів у середу, 3 травня, криптовалюта Bitcoin подорожчала на 50% і склала $1437.
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