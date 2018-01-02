Німеччина змінила правила прийому родин біженців

Нові правила передбачають, що від серпня 2018 року до Німеччини зможуть приїздити щомісяця до 1000 нових біженців з небезпечних регіонів (зокрема, Сирії)

Парламент Німеччини у четвер, 1 лютого, ухвалив закон про прийом членів родин вимушених мігрантів з небезпечних регіонів.

Про це повідомляє DW.

Нові правила передбачають, що від серпня 2018 року до Німеччини зможуть приїздити щомісяця до 1000 нових біженців з небезпечних регіонів (зокрема, Сирії).

Йдеться про членів родин тих людей, які вже отримали в Німеччині притулок.

Законопроект, запропонований консерваторами та соціал-демократами, підтримали 376 депутатів, 298 проголосували "проти". Докладніше врегулювання питання щодо кількості прийнятих мігрантів мають затвердити окремим законом.

Обмеження на возз'єднання родин біженців подовжили до кінця липня поточного року. Законопроект розробили учасники керівної коаліції - Християнсько-демократичного союзу, Християнсько-соціального союзу та Соціал-демократичної партії Німеччини, які зараз ведуть переговори про можливість формування нової більшості.

Це рішення стало одним з компромісів між політичними силами. Міністр внутрішніх справ Німеччини, консерватор Томас де Мезьєр, підтримав подальше обмеження переїзду до Німеччини членів родин біженців і назвав це голосування у Бундестазі "розумним компромісом".

Нагадаємо, уряд Німеччини стривожений можливістю того, що через нові правила надання притулку в Євросоюзі ФРН доведеться прийняти набагато більше мігрантів.