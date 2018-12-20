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Близько 600 безхатьків померли в Англії та Уельсі у 2017 році

84% померлих бездомних були чоловіками
В Англії та Уельсі близько 600 безхатьків померли у 2017 році згідно з даними управління національної статистики. Це на 24% більше, ніж минулі 5 років.
Близько 600 безхатьків померли в Англії та Уельсі у 2017 році Фото: AFP

В Управлінні пояснили, що більше половини всіх смертей безхатьків у 2017 році були викликані отруєнням, наркотиками, захворюваннями печінки або самогубством, повідомляє "Громадське".

84% померлих бездомних були чоловіками, а їхній середній вік – 44 роки для чоловіків та 42 для жінок. Загалом середній вік смерті в Англії та Уельсі у 2017 році становив 76 років для чоловіків та 81 рік для жінок.

У Лондоні та на південному заході Англії найвищі показники смертності серед безхатьків як за кількістю смертей, так і за кількістю смертей на мільйон населення регіону.

Нагадаємо, в Ірпені (Київська область) двоє підлітків віком 16 і 17 років до смерті побили 49-річного бездомного.

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20 12 2018 23:59
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