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Бойовики обстрілюють Мар'їнку з мінометів, поранені двоє цивільних

Постраждалих з діагнозами осколкові поранення доставили до Курахівської міської лікарні
Бойовики обстрілюють Мар'їнку з 82-міліметрових мінометів, поранень зазнали двоє мирних жителів.
Бойовики обстрілюють Мар Фото: unian.ua

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"1 травня, під час обстрілу позицій сил АТО в районі населеного пункту Мар'їнка, під вогонь противника потрапили околиці населеного пункту. За попередньою інформацією, поранено двох цивільних осіб, яких з діагнозами осколкові поранення терміново було доставлено до Курахівської міської лікарні", – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, підрозділи НЗФ ОРДО застосували 6 мін калібру 82 мм.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань будівель населеного пункту уточнюється.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська з початку доби 25 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників. П’ятеро військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення.

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01 05 2017 22:10
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