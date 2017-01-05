Бойовики обстрілюють Мар'їнку з мінометів, поранені двоє цивільних
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"1 травня, під час обстрілу позицій сил АТО в районі населеного пункту Мар'їнка, під вогонь противника потрапили околиці населеного пункту. За попередньою інформацією, поранено двох цивільних осіб, яких з діагнозами осколкові поранення терміново було доставлено до Курахівської міської лікарні", – йдеться в повідомленні.
За даними штабу, підрозділи НЗФ ОРДО застосували 6 мін калібру 82 мм.
Інформація щодо постраждалих та руйнувань будівель населеного пункту уточнюється.
Нагадаємо, російсько-окупаційні війська з початку доби 25 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників. П’ятеро військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення.
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