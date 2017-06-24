Бойовики порушили "хлібне перемир'я" на Донбасі
"Протягом цієї доби вогонь знову не припинявся, знову були проведені обстріли. На жаль, за останні два місяці - це третя або четверта домовленість про припинення вогню. Вони постійно порушуються з боку російських гібридних військ. Я не пам'ятаю жодної домовленості, якої вони б дотримувалися. Не більш ніж добу тримаються ці домовленості, і вони починають їх порушувати", - сказав Турчинов, повідомляє УНІАН.
Водночас секретар РНБО відзначив деяку кількість обстрілів на цьому тижні. За його словами, це стало наслідком інтенсивної роботи спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Разом з тим, на непідконтрольній території Луганської області у с.Боржиківка під час проведення польових робіт автомобіль "КамАЗ" наїхав на протипіхотну міну, внаслідок підриву постраждали троє осіб, повідомляють "Новости Донбасса" з посиланням на онлайн-ресурс "МІА "Исток", підконтрольний бойовикам "ЛНР".
"Водій отримав мінно-вибухову травму, осколкове поранення нижніх кінцівок, тупу травму живота, черепно-мозкову травму. Через декілька годин після події помер. Хлопець 19 років отримав глибокі садна правого плеча, садна чола та навколо лівого ока, а юнак 17 років має закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій грудної клітини. Обидва перебувають у травматологічному відділенні центральної міської лікарні Алчевська", - йдеться у повідомленні.
Обставини події встановлюються.
Як відомо, 21-го червня Тристороння контактна група з врегулювання на Донбасі підтримала звернення місцевих рад про початок так званого хлібного перемир'я - дотримання режиму тиші на час збирання врожаю з 24 червня 2017 року і далі.
Нагадаємо, що вчора бойовики 48 разів відкривали вогонь по українських захисниках, в тому числі 14 разів - з артилерії, що сувора заборонена Мінськими угодами.
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