Бойовики відкрили вогонь по населеному пункту Троїцьке: двоє мирних мешканців загинуло
"Відмічається активізація противника в районах населених пунктів Новолуганське, Троїцьке, Світлодарськ, Зайцеве, Авдіївка, Опитне, Водяне. Російсько-окупаційні війська 60 разів порушили режим припинення вогню, з них 26 разів із застосуванням гармат та мінометів. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь окупантам", - інформує прес-центр штабу ООС.
Сьогодні, 18 травня, близько другої години ночі окупанти відкрили вогонь зі 122-мм гармат по населеному пункту Троїцьке. Зафіксовано 15 розривів артилерійських снарядів у житлових кварталах селища. За попередніми даними, двоє мирних мешканців Троїцького загинуло та двох поранено. На місце події прибули рятувальники та бригада медичної допомоги.
Під час бойових дій минулої доби, 17 травня, сім військовослужбовців Об’єднаних сил зазнали поранень. За даними розвідки, противнику нанесено втрат: шість окупантів знищено та одного поранено.
Нагадаємо, що українські військові заявляють про звільнення від бойовиків селища Південного Донецької області.
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