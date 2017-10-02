Терористи зганяють жителів Донецька на похорон "Гіві", - ЗМІ

"Вони хочуть картинку зробити для російських ЗМІ, чергове шоу, як із Моторолою"

Жителів окупованих Донецька, Горлівки й Макіївки зганяють 10 лютого на похорон ліквідованого бойовика "Гіві".

У деяких вузах студентів спеціально звільняють із занять, щоб забезпечити явку, - повідомляє LIGA.net з посиланням на джерела в Донецьку.

"Багато хто піде, оскільки сказали, що перевірять за списками. Я особисто ні, вони хочуть картинку зробити для російських ЗМІ, чергове шоу, як із Моторолою", – сказав один зі студентів.

За його словами, це стосується й викладачів вузів.

"Чув, що з кожної групи старостам дали рознарядку зібрати якийсь мінімум людей, ну як розумієте, є серед них і ті, хто реально співчуває", – додав студент.

Також так "бюджетників" Донецька зобов'язали з'явитися на церемонію прощання з командиром банди "Сомалі". "Інакше, сказали, що звільнять", – розповіла дончанка.

Вона уточнила, що всіх її знайомих колег збирають біля театру опери й балету в Донецьку з 10:00 до 12:00.

Михайла Толстих із позивним "Гіві" збираються поховати на цвинтарі біля Донецького моря неподалік від терориста Арсена Павлова ("Мотороли").

За інформацією LIGA.net, біля театру зібралися багато проросійських "найманців".

Раніше ЗМІ повідомили, що вбивство ватажка терористичного угрупування "Сомалі" Михайло Толстих, відомого за прізвиськом Гіві, здійснили його ж поплічники.