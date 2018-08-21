Бразильцю Лусваргі на 2 місяці продовжили арешт

Обвинуваченому в участі в терористичній організації та непередбачених законом збройних формуваннях громадянину Бразилії Рафаелю Лусваргі продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб — до 19 жовтня 2018 року.

Відповідне рішення зачитав головуючий суддя колегії суддів Павлоградськооо суду Тимченко. Про продовження запобіжного заходу клопотав прокурор Ігор Вовк.

"Є наявним обґрунтоване обвинувачення та наявні ризики. Рафаель Маркус Лусваргі громадянин Бразилії та не має постійного місця проживання і місця реєстрації в Україні, а також не має постійного доходу в Украіні, може переховуватися від суду, тому прошу продовжити термін тримання під вартою на 60 діб", — сказав Вовк, повідомляє кореспондент Громадського із Павлоградськооо міськрайонного суду.

Водночас адвокат Лусваргі Валентин Рибін нагадав, що після першого розгляду справи Лусваргі цей самий прокурор Вовк клопотав про зміну запобіжного заходу на більш м’який.

"Прокурор Вовк в грудні 2017 року казав зовсім протилежне, що насправді громадянин Бразилії Рафаель Лусваргі не може утримуватися під вартою, апелював до конвенції з прав людини та неможливості загроз катувань. У лютому 2018 року мій підзахисний став взагалі вільною людиною. Мій підзахисний перебував на волі абсолютно законно, щодо нього не діяв жоден запобіжний захід, він нічого не порушував, поки його не схопити радикали та привели до СБУ. У даному процесі вже немає справедливого ставлення до мого підзахисного. Я абсолютно впевнений, що ми продовжимо запобіжний захід, хоча я прошу не задовольняти клопотання про цей запобіжний захід", — сказав Рибін.

Сам Лусваргі прокоментував клопотання про продовження запобіжного заходу так: «У тюрмі мені буде безпечніше».

На засіданні 21 серпня суд мав почати розгляд справи по суті, однак сторона обвинувачення не підготувала до цього засідання матеріали справи.

Крім того, адвокат Лусваргі Рибін заперечив проти долучення до матеріалів справи допитів свідків та свого підзахисного, які були проведені під час попереднього розгляду справи.

"Обвинувачення фактично будується на відео з мережі інтернет, на момент свого затримання мій підзахисний прибув з Бразилії і в той момент не перебував у жодних незаконних організаціях. Немає заперечень щодо дослідження речових доказів, які запропонував прокурор. За виключенням всіх матеріалів досудового розслідування. Протоколи допиту свідків та допиту свідків не можуть надаватися суду, оскільки свідки і обвинувачений буде допитуватися знову і це сформує думку суду про Лусваргі до його допиту", — сказав Рибін.

Головуючий суддя колегії суддів Тимченко підтримав зауваження адвоката, зазначивши, що суд не буде спиратися на докази попереднього вироку і допитає як свідків так і обвинуваченого знову.

"Дослідити матеріали справи, окрім експертиз і допитів свідків які будуть в майбутньому, потім, згідно з КПК досліджуються речові докази, відеозаписи, допитуються свідки та обвинувачений", — сказав суддя.

Наступне засідання відбудеться 9 жовтня.

Нагадаємо, що Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області постановив у понеділок арештувати на 60 діб бразильця Рафаеля Маркуса Лусваргі, якого підозрюють в участі у терористичній організації на Донеччині.

Як повідомляв iPress.ua, учасники руху "С14" затримали Лусваргі у п'ятницю, 4 травня, і привели в СБУ, де передали його співробітникам відомства. Бразилець був засуджений на 13 років за участь у незаконних збройних формуваннях у Донецькій області, однак потім відпущений на свободу без права залишати територію України.

Представники Української православної церкви (Московського патріархату), в одному з монастирів якої жив Лусваргі, кажуть, що ченці не усвідомлювали, що він брав участь у боях на Донбасі на боці сепаратистів.