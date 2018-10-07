Британець, який отруївся "Новічком" у Еймсбері, прийшов до тями

Чоловік, який потрапив під дію нервово-паралітичної речовини "Новічок" у Вілтширі, прийшов до тями.

45-річний Чарлі Роулі прийшов до тямі в результаті "незначного, але істотного покращення".

Чоловік, який потрапив до лікарні 30 червня, і надалі перебуває в критичному, але стабільному стані, повідомляє BBC з посиланням на лікарню у Солсбері.

44-річна Дон Стерджесс померла в неділю ввечері після отруєння в місті Еймсбері 30 червня.

Британський топ-офіцер по боротьбі з тероризмом заявив, що детективи не можуть сказати, чи "Новічок", яким отруїли двох британців, є тим же, що був використаний при атаці на колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочку у березні.

Британський уряд у застосуванні "Новічка" проти Скрипалів звинуватив Росію, зануривши двосторонні відносини на новий мінімум, хоча Кремль заперечує будь-яку причетність.

Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон заявив, що Росія вчинила атаку на території Британії, яка призвела до смерті громадянки країни.

Нагадаємо, поліція графства Вілтшир повідомила про нові випадки отруєння під Солсбері, схожого на отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері 4 березня. У середу були виявлені непритомний чоловік і жінка у віці 40 років. Обидва є громадянами Великобританії.

У Скотланд-Ярді заявили, що чоловік і жінка, які були виявлені без свідомості біля Солсбері, були отруєні паралітичною речовиною "Новічок".

Сьогодні стало відомо, що жінка, яка отруїлася у місті Еймсбері в Британії, померла.