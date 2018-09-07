Міністр оборони Британії звинуватив Росію у загибелі британки від "Новічка"

Він підкреслив, що упевнений в тому, що світ об'єднається на стороні Британії

Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон заявив, що Росія вчинила атаку на території Британії, яка призвела до смерті громадянки країни.

"Проста реальність в тому, що Росія вчинила атаку на території Британії, яка призвела до смерті британської громадянки", - сказав Вільямсон, передає Reuters.

Він також підкреслив, що упевнений в тому, що світ об'єднається на стороні Британії в засудженні цього факту.

Нагадаємо, поліція графства Вілтшир повідомила про нові випадки отруєння під Солсбері, схожого на отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері 4 березня. У середу були виявлені непритомний чоловік і жінка у віці 40 років. Обидва є громадянами Великобританії.

У Скотланд-Ярді заявили, що чоловік і жінка, які були виявлені без свідомості біля Солсбері, були отруєні паралітичною речовиною "Новічок".

Сьогодні стало відомо, що жінка, яка отруїлася у місті Еймсбері в Британії, померла.