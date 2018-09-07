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Померла жінка, яка отруїлася "Новачком" в британському Еймсбері

45-річний чоловік, який також отруївся "Новачком" і був знайдений у непритомному стані разом зі Стерджесс, залишається в критичному стані в госпіталі
Жінка, яка отруїлася "Новачком" у місті Еймсбері в Британії, померла.
Померла жінка, яка отруїлася "Новачком" в британському Еймсбері Фото: tass.ru

"Детективи почали розслідування вбивства після того, як жінка, яка була отруєна нервово-паралітичній агентом "Новачок" в Еймсбері, померла в госпіталі цим вечором", йдеться в повідомленні британської поліції, повідомляється на сайті Скотленд-Ярду.

Це 44-річна Дон Стерджесс з селища Даррінгтон (знаходиться за 3,2 км від Еймсбері).

45-річний чоловік, який також отруївся "Новачком" і був знайдений у непритомному стані разом зі Стерджесс, залишається в критичному стані в госпіталі, повідомляє Скотленд-Ярд.

Глава контртерористичної поліції Великої Британії заступник комісара Нейл Басу розповів, що у Дон Стерджесс залишилося троє дітей. Він висловив співчуття родині і назвав дії зловмисників "обурливим, безрозсудним та варварським актом".

Нагадаємо, поліція графства Вілтшир повідомила про нові випадки отруєння під Солсбері, схожого на отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері 4 березня. У середу були виявлені непритомний чоловік і жінка у віці 40 років. Обидва є громадянами Великобританії.

У Скотланд-Ярді заявили, що чоловік і жінка, які були виявлені без свідомості біля Солсбері, були отруєні паралітичною речовиною "Новічок".

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09 07 2018 08:24
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