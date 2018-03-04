Британські науковці не визначили країну походження "Новічка"

Вони ще не можуть довести, що речовина була виготовлена в Росії

Науковці британської лабораторії Портон-Даун (Porton Down) не змогли встановити, чи була Росія країною походження нервово-паралітичної речовини "Новічок", якою отруїли екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочку Юлію.

Про це Sky News заявив керівник лабораторії Гері Айккенхед.

За його словами, вони ще не можуть довести, що речовина була виготовлена в Росії.

"Ми змогли ідентифікувати це як "Новічок", визначити, що це нервово-паралітична речовина військового класу. Ми не визначили точне джерело походження (речовини), але ми надали наукову інформацію уряду, який потім використовував цілий ряд інших джерел, щоб зібрати в одне ціле висновки, яких ми дійшли", - зазначив він.

За словами Айккенхеда, встановлення походження речовини потребує "інших матеріалів", зокрема і розвідданих, доступ до яких є тільки в уряду.

Він наголосив, що метою лабораторії було науковим шляхом встановити, якою саме речовиною було отруєно Сергія та Юлію Скрипалів, а не з'ясувати країну походження "Новічка".

Відзначимо, що вже 29 країн видворяють 143 російських співробітника розвідки, які видавали себе за дипломатів, у зв'язку з отруєнням у Солсбері.

Також НАТО вирішило видворити 7 співробітників російської дипломатичної місії в Брюсселі, які працювали в штаб-квартирі Альянсу.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.