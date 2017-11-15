Британські парламентарі підтримали припинення верховенства права ЄС у Великобританії
У вівторок відбувся першій з восьми днів розгляду законопроекту щодо Brexit. Під час першого голосування плану уряду підтримали 318 депутатів, 68 були проти. Про це повідомляє ВВС.
Заклики Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії щодо вето на цей процес були відхилені 318 голосами.
Проте кілька депутатів від правлячої Консервативної партії критикували плани щодо оголошення точної дати для Brexit і натякнули, що вони пізніше можуть змінити свою позицію.
Депутати, включаючи деяких колишніх міністрів уряду, незадоволені урядовим планом, який закріпить в законі дату і час Brexit - 23:00 29 березня 2019 року, про що Тереза Мей заявила в минулу п'ятницю.
За даними британських ЗМІ, до 15 консервативних депутатів можуть об'єднатися з лейбористами з цього питання, коли в наступному місяці відбудеться новий раунд голосування. Це може означати поразку для уряду.
Нагадаємо, уряд Великої Британії планує законодавчо оформити точний час виходу країни з Європейського Союзу.
Зокрема британський уряд планує дозволити громадянам ЄС, які проживають у Британії, залишатися у країні після її виходу з союзу.
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