Це допоможе з'ясувати політику компанії щодо використання даних у роки перед скандалом з Cambridge Analytica

Британський парламент вилучив внутрішні файли Facebook, кеш-пам'ять яких може містити інформацію про політику компанії з перевірки даних і конфіденційності, що призвело до скандалу з Cambrydge Analytica.

В файлах є інформація про листування між топ-менеджерами Facebook і листування з генеральним директором Марком Цукербергом, інформує The Guardian.

Це - "безпрецедентний крок", заявив Даміан Коллінз, глава Комітету з питань культури, медіа та спорту.

"Нам не вдалося отримати відповіді від Facebook з приводу скандалу з Cambrydge Analytica, і ми вважаємо, що документи містять інформацію з дуже великим суспільним інтересом", - сказав він.

Вилучення файлів є останнім кроком в боротьбі між британським парламентом і соціальним медіа-гігантом Facebook, який втратив понад 100 млрд доларів з березня, коли стало відомо, що компанія Cambrydge Analytica зібрала дані 87 млн користувачів із США, повідомляє видання.

У парламенті неодноразово намагалися викликати Цукерберга, щоб той пояснив дії компанії. Він неодноразово відмовлявся, йдеться в матеріалі.

Вважається, що файли допоможуть з'ясувати, яка компанія прийняла рішення про використання даних в роки перед скандалом з Cambridge Analytica, в тому числі те, що знали Цукерберг і топ-менеджери.

Нагадаємо, навесні 2018 року стало відомо, що Facebook передав персональні дані десятків мільйонів користувачів компанії Cambridge Analytica, яка використовувала цю інформацію в інтересах передвиборного штабу Дональда Трампа. Після скандалу, що вибухнув, соцмережа змушена була розповісти про те, як вона поводиться з інформацією про користувачів.