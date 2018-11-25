Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Британський парламент вилучив внутрішні файли Facebook

Це допоможе з'ясувати політику компанії щодо використання даних у роки перед скандалом з Cambridge Analytica
Британський парламент вилучив внутрішні файли Facebook, кеш-пам'ять яких може містити інформацію про політику компанії з перевірки даних і конфіденційності, що призвело до скандалу з Cambrydge Analytica.
Британський парламент вилучив внутрішні файли Facebook Фото: Quartz

В файлах є інформація про листування між топ-менеджерами Facebook і листування з генеральним директором Марком Цукербергом, інформує The Guardian.

Це - "безпрецедентний крок", заявив Даміан Коллінз, глава Комітету з питань культури, медіа та спорту.

"Нам не вдалося отримати відповіді від Facebook з приводу скандалу з Cambrydge Analytica, і ми вважаємо, що документи містять інформацію з дуже великим суспільним інтересом", - сказав він.

Вилучення файлів є останнім кроком в боротьбі між британським парламентом і соціальним медіа-гігантом Facebook, який втратив понад 100 млрд доларів з березня, коли стало відомо, що компанія Cambrydge Analytica зібрала дані 87 млн користувачів із США, повідомляє видання.

У парламенті неодноразово намагалися викликати Цукерберга, щоб той пояснив дії компанії. Він неодноразово відмовлявся, йдеться в матеріалі.

Вважається, що файли допоможуть з'ясувати, яка компанія прийняла рішення про використання даних в роки перед скандалом з Cambridge Analytica, в тому числі те, що знали Цукерберг і топ-менеджери.

Нагадаємо, навесні 2018 року стало відомо, що Facebook передав персональні дані десятків мільйонів користувачів компанії Cambridge Analytica, яка використовувала цю інформацію в інтересах передвиборного штабу Дональда Трампа. Після скандалу, що вибухнув, соцмережа змушена була розповісти про те, як вона поводиться з інформацією про користувачів.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 11 2018 12:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата
  • Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Політична естрада

Політична естрада

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.