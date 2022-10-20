Чемпіонат Іспанії можуть призупинити через новий закон про спорт

Чемпіонат Іспанії з футболу може бути припинено. Клуби стурбовані законом про спорт.

Про що повідомляє Cope.

За інформацією джерела, президент Ла Ліги Хав'єр Тебас проведе позачергове засідання 27 жовтня. На ньому обговорюватиметься питання паузи у чемпіонаті. Така ситуація склалася через новий закон про спорт в Іспанії. Він дозволяє клубам одночасно виступати в Ла Лізі та європейській Суперлізі, якщо буде зроблено спробу знову створити цей турнір.

Представники Ла Ліги та 16 клубів раніше зустрічалися з міністром спорту та культури Іспанії Мікелем Ісетою, щоб висловити свою позицію з цього питання.

Якщо закон не буде змінено, то вже з 28 жовтня всі матчі Ла Ліги та Сегунди в Іспанії опиняться на паузі.

Раніше повідомлялось, що українець Колмаков став першим в історії чемпіоном світу з паркуру.