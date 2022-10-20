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Чемпіонат Іспанії можуть призупинити через новий закон про спорт

Чемпіонат Іспанії з футболу може бути припинено. Клуби стурбовані законом про спорт.
Чемпіонат Іспанії можуть призупинити через новий закон про спорт Джерело: ukrinform.ua

Про що повідомляє Cope.

За інформацією джерела, президент Ла Ліги Хав'єр Тебас проведе позачергове засідання 27 жовтня. На ньому обговорюватиметься питання паузи у чемпіонаті. Така ситуація склалася через новий закон про спорт в Іспанії. Він дозволяє клубам одночасно виступати в Ла Лізі та європейській Суперлізі, якщо буде зроблено спробу знову створити цей турнір.

Представники Ла Ліги та 16 клубів раніше зустрічалися з міністром спорту та культури Іспанії Мікелем Ісетою, щоб висловити свою позицію з цього питання.

Якщо закон не буде змінено, то вже з 28 жовтня всі матчі Ла Ліги та Сегунди в Іспанії опиняться на паузі.

Раніше повідомлялось, що українець Колмаков став першим в історії чемпіоном світу з паркуру.

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20 10 2022 19:53
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