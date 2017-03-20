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Через обстріли бойовиків у Луганській області пошкоджено опору ЛЕП

Без електрики залишилися 1,4 тис. абонентів
Через обстріли з боку бойовиків так званої "ЛНР" у Луганській області пошкоджена опора лінії електропередач.
Через обстріли бойовиків у Луганській області пошкоджено опору ЛЕП Фото: з вільних джерел

Таким чином, без електрики залишилися 1,4 тис. абонентів, повідомляє прес-служба облдержадміністрації.

"О 10:22 працівниками ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" виявлено, що в результаті обстрілу пошкоджена опора лінії електропередач і відключена повітряна лінія ВЛ-35кВ Слов'яносербськ - Трьохізбенка. Без електроенергії залишилися 1400 абонентів у селах Трьохізбенка, Оріхове-Донецьке і Калаус Новоайдарського району", - повідомили в адміністрації.

Зазначається також, що з 11:00 ведуться ремонтні роботи з відновлення подачі електроенергії.

Нагадаємо, що в Авдіївці відремонтували лінію електропередачі, пошкоджену в результаті обстрілу, найближчим часом електропостачання міста буде відновлено.

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20 03 2017 14:18
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