Через обстріли бойовиків у Луганській області пошкоджено опору ЛЕП

Через обстріли з боку бойовиків так званої "ЛНР" у Луганській області пошкоджена опора лінії електропередач.

Таким чином, без електрики залишилися 1,4 тис. абонентів, повідомляє прес-служба облдержадміністрації.

"О 10:22 працівниками ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" виявлено, що в результаті обстрілу пошкоджена опора лінії електропередач і відключена повітряна лінія ВЛ-35кВ Слов'яносербськ - Трьохізбенка. Без електроенергії залишилися 1400 абонентів у селах Трьохізбенка, Оріхове-Донецьке і Калаус Новоайдарського району", - повідомили в адміністрації.

Зазначається також, що з 11:00 ведуться ремонтні роботи з відновлення подачі електроенергії.

Нагадаємо, що в Авдіївці відремонтували лінію електропередачі, пошкоджену в результаті обстрілу, найближчим часом електропостачання міста буде відновлено.