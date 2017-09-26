Чиновників Одеської міськради зловили на хабарі в 300 тис грн
Начальники одного з відділів і секторів Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон міськради систематично вимагали гроші за погодження дозвільних документів на вирубку зелених насаджень в Одесі, повідомляє прес-центр СБУ на своїй сторінці у Facebook.
"Розцінки" становили від двох з половиною до п'яти тисяч гривень за кожне дерево та кущ" - йдеться в повідомленні.
Оперативники СБУ затримали чиновниць в ресторані при отриманні від представника одного з одеських санаторіїв хабара в розмірі трьохсот тисяч гривень.
Повідомляється, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.368 КК України. Тривають слідчо-оперативні дії.
Нагадаємо, що правоохоронці затримали двох співробітників відділу протидії кіберзлочинності у Вінницькій області під час отримання хабара.
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