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Данець інвестує 800 тис євро у норкову ферму на Житомирщині

Ферма надасть 10 робочих місць при будівництві та 30 робочих місць під час функціонування
Данський інвестор Ханс Олесен планує побудувати норкову ферму в Житомирській області.
Данець інвестує 800 тис євро у норкову ферму на Житомирщині

Меморандум про співпрацю був підписаний інвестором Олесеном і головою Житомирської ОДА Ігорем Гундичем 30 травня 2018 року, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Інвестиційний проект передбачає будівництво норкової ферми в Коростишівському районі на 5 тис маткових голів. Протягом п'яти років інвестор планує розширити ферму на 10 тис. Сума інвестицій - 800 тис євро", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 4 квітня 2017 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №5119-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження гуманного ставлення до тварин).

Документ спрямовано на посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, їх мордування, а також нацькування тварин одна на одну, їх вбивства. 
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01 06 2018 18:10
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