НОВИНИДанський інвестор Ханс Олесен планує побудувати норкову ферму в Житомирській області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Данець інвестує 800 тис євро у норкову ферму на Житомирщині
Ферма надасть 10 робочих місць при будівництві та 30 робочих місць під час функціонування
Меморандум про співпрацю був підписаний інвестором Олесеном і головою Житомирської ОДА Ігорем Гундичем 30 травня 2018 року, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Інвестиційний проект передбачає будівництво норкової ферми в Коростишівському районі на 5 тис маткових голів. Протягом п'яти років інвестор планує розширити ферму на 10 тис. Сума інвестицій - 800 тис євро", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 4 квітня 2017 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №5119-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження гуманного ставлення до тварин).
Документ спрямовано на посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, їх мордування, а також нацькування тварин одна на одну, їх вбивства.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
01 06 2018 18:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Творці мистецького виміру Створювати мистецтво може кожен. New Wave Exhibition в цьому переконує
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Творці мистецького виміру
- Ветеран АТО, який виготовляє бастурму: Подобається, коли клієнти кажуть: “Фоток не буде, бо все з'їли”
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї