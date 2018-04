Данилюк і Супрун подали декларації

Міністр фінансів України Олександр Данилюк та в.о. Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун подала е-декларації за 2017 рік.

Так Олександр Данилюк подав е-декларацію за 2017 рік, в якій зазначив 579 923 грн доходів, передає "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, заробітна плата міністра становила 579 812 грн і 111 грн – проценти на банківський вклад, а його дружина за минулий рік задекларувала 36 335 грн доходів. Данилюк повідомив, що на його рахунках у банках розміщені $3 589 і 88 714 грн, а також міністр має готівку в розмірі $115 тис.

Дружина міністра володіє готівкою в розмірі GBP12 тис. Крім того, в е-декларації міністра зазначається, що треті особи позичили у нього $35 тис., $12 тис. і $6 тис. відповідно.

Згідно з декларацією Данилюк спільно з дружиною володіє земельною ділянкою 984 кв. м і будинком 290 кв. м в Київській області, а дружина також орендує частину будинку в Києві. У його е-декларації зазначено автомобіль BMW X5 2008 року випуску, антикварний срібний годинник, афонська ікона Святого Миколая.



Уляна Супрун. Фото: УНІАН

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун задекларувала 357 375 гривень доходів. Зокрема, її заробітна плата становила 348 284 грн, а 9 091 грн - проценти на банківський вклад.

На банківських рахунках Супрун в Україні розміщено 140 949 гривень, у чоловіка - 12 701 гривень. Також разом з чоловіком у неї в Citibank NA розміщено $8 317 доларів.

Крім того, $3 652 164 у них розміщено на рахунках в UBS Financial Services Inc (США), а в Супрун на пенсійному рахунку в UBS Financial Services розміщено ще $555 663. Супрун з чоловіком користуються квартирою в Києві загальною площею 128,7 кв. м. У 2017 році в. о. міністра витратила $1 670 на добровільне страхування за кордоном.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко задекларував 5,1 млн гривень доходів у 2017 році.

Президент Петро Порошенко також відзвітував про доходи, витрати і благодійність за 2017 рік.

Доходи прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана за 2017 рік зросли на 1,3 млн грн і склали 17,1 млн грн.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов задекларував понад 2,6 млн грн доходу, отриманого упродовж 2017 року.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій задекларував за 2017 рік 289 тис. грн заробітної плати та подарунки на суму 444 тис. грн. Також він став власником квартири площею понад 90 кв. м у Львові.