День в АТО: найгарячіше на Донецькому напрямку
З початку доби, кількість обстрілів українських позицій зі сторони незаконних збройних формувань відносно невелика – 7 випадків. Але упродовж дня, ворог цинічно нехтуючи Мінськими домовленостями, застосовував заборонене озброєння, інформує прес-центр штабу АТО.
Найгарячіше було на Донецькому напрямку. Так близько 5 ранку, поблизу Луганського, противник здійснив 12 пострілів з танку. Також вночі, злочинці з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї обстрілювали наші опорні пункти на шахті Бутівка та у Верхньоторецькому.
Близько 6 ранку, внаслідок обстрілу з БМП, у районі селища Зайцеве, отримав тяжкі поранення, а згодом помер у лікарні український військовий. Крім того з мінометів калібру 82 міліметри та озброєння БМП злочинці відкривали вогонь по Троїцькому.
На Луганському напрямку під обстріл потрапили позиції у Кримському, а на Маріупольському напрямку ворог бив по Водяному.
Нагадаємо, упродовж минулої доби на Донбасі зафіксовано 21 обстріл з боку бойовиків, поранено одного українського військовослужбовця.
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